Polignano a Mare | sequestrato villaggio immobiliare nel parco di Costa Ripagnola 395 indagati Beni per ottanta milioni di euro in un' area di 165mila metri quadrati
È stata la Guardia costiera ad operare il sequestro. L’indagine, iniziata tre anni fa, ipotizza la trasformazione non autorizzata di un villaggio per 414 camperisti, in un insediamento immobiliare nell’area di Parco Ripagnola, in territorio di Polignano a Mare. Valore stimato dei beni, 80 milioni di euro. Gli indagati sono 395. L'articolo Polignano a Mare: sequestrato villaggio immobiliare nel parco di Costa Ripagnola, 395 indagati Beni per ottanta milioni di euro in un'area di 165mila metri quadrati proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Polignano, sequestrato il camping Adriatico: piazzole per camper trasformate in villaggio turistico - L’area posta sotto sequestro è di 175mila metri quadrati e sarebbe stata sottoposta a una maxi lottizzazione abusiva dal valore di 80 milioni ... Da msn.com