Polestar conferma che la 2 sarà rinnovata nel 2028

Il modello Polestar di maggiore successo continuerà ad essere prodotto. La nuova versione di Polestar 2 è attesa nel 2028, con una nuova piattaforma, e profondamente aggiornata. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Polestar conferma che la "2" sarà rinnovata nel 2028

Polestar 5 •. Il modello di punta della Polestar è una berlina sportiva con motori elettrici, molto potente e veloce, che promette anche tanto comfort per quattro occupanti. Scopriamola! #polestar #polestar5 #alvolante

Polestar 2: la berlina elettrica si aggiorna con l’arrivo del Model Year 2026 [FOTO] - Polestar rinnova la berlina sportiva 2 con il lancio del Model Year 2026 che introduce una serie di novità relative soprattutto alla tecnologia di bordo. Si legge su motorionline.com