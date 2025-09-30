Polemiche Tricapodanno dalla Regione un bando per un unico e spettacolare Capodanno diffuso in Liguria

Niente Tricapodanno quest'anno a Genova, dove comunque verrà organizzato uno spettacolo per la notte di San Silvestro e dove il Comune sta lavorando per portare eventi nei municipi. L'assessora comunale al Turismo Tiziana Beghin in consiglio comunale aveva svelato un dettaglio non da poco conto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Polemiche Tricapodanno, dalla Regione un bando per "un unico e spettacolare Capodanno diffuso in Liguria" - La Regione respinge le accuse del Comune: "Da Tursi quest'anno non abbiamo ricevuto richieste di sostegno per l’organizzazione del Tricapodanno" ... Scrive genovatoday.it

Maltempo, polemiche in Regione. Soranzo: «C'è chi fa lo scaricabarile» Venturini: «Mancano vigili del fuoco» - Gli allagamenti che hanno provocato ingenti danni in città e provincia hanno dato vita anche ad una vivace polemica politica a seguito delle dichiarazioni del vicesindaco Andrea Micalizzi che ... Riporta ilgazzettino.it