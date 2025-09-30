Bologna, 30 settembre 2025 – Questo non è il tempo delle polemiche né quello degli attriti. Perché quello che stiamo attraversando è un “momento sicuramente particolare”, in cui è necessario “tenere i nervi saldi” e prestare “ulteriore attenzione”, nel solco dello “spirito di sacrificio e di quei valori che abbiamo sempre avuto. Ma nei momenti particolari come quello che stiamo vivendo ce n’è bisogno”, forse un po’ di più. Il questore Antonio Sbordone, dopo i ringraziamenti fatti pubblicamente agli uomini e alle donne in divisa impiegati nella intensa giornata di sciopero di lunedì scorso, torna a parlare della mobilitazione indetta dalle sigle sindacali di base e sostenuta dalla galassia di collettivi e antagonisti, a cui hanno partecipato trentamila persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Polemiche post-corteo a Bologna. Il Questore tiene il punto: “Gestione equilibrata nonostante i disagi”