Polemica KDB alla sostituzione col Milan tolleranza zero | multa o provvedimenti educativi al prossimo ‘sgarro’

Dailynews24.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli ha deciso di intervenire senza esitazioni dopo l’episodio che ha visto protagonista Kevin De Bruyne durante la sfida con il Milan. La reazione del centrocampista al momento della sostituzione non è passata inosservata e a Castel Volturno è stato subito fissato un principio chiaro: non ci sarà più spazio per proteste o atteggiamenti . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: polemica - sostituzione

polemica kdb sostituzione milanDi Lorenzo smonta la polemica KDB-Conte :”Sono cose che capitano” - Durante il big match tra Milan e Napoli, è arrivata la prima sconfitta in campionato della stagione della squadra azzurra. internapoli.it scrive

polemica kdb sostituzione milanConte non fa sconti a nessuno, cosa rischia De Bruyne dopo la polemica per la sostituzione - De Bruyne ha polemizzato per la soatuzione con il Milan: Antonio Conte non transige: il belga rischia esclusione con lo Sporting ... Lo riporta internapoli.it

Cerca Video su questo argomento: Polemica Kdb Sostituzione Milan