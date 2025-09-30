Poi insulta e minaccia il cronista de La Nazione
Aggredito verbalmente dal sindaco il nostro cronista Stefano Cinaglia, nell’incontro con i giornalisti convocato all’improvviso in tarda mattinata. Sulla domanda riguardante il “senso di comunità“, la reazione a dir poco scomposta di Bandecchi, tra offese e provocazioni. Esprimono solidarietà al collega la direzione de La Nazione, il Cdr de La Nazione e i Cdr delle testate del Gruppo, gli Ordini dei giornalisti di Umbria e Toscana, l’Associazione stampa umbra, il Cdr della Tgr Rai. La direzione de La Nazione "si schiera a fianco del collega Stefano Cinaglia della redazione dell’Umbria pesantemente insultato durante una conferenza stampa dal sindaco di Terni Stefano Bandecchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
