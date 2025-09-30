Poesia la finale del premio Nicola Fini
"Se devo morire, tu devi vivere per raccontare la mia storia". Con questi versi, scritti pochi giorni prima di essere ucciso a Gaza, il poeta palestinese Refaat Alareer (1979–2023) rappresenta il coraggio della parola poetica nei tempi più bui. A lui e a chi, come lui, continua a credere nella forza della poesia, è idealmente dedicata l’ottava edizione del Premio Prato Poesia - Nicola Fini, la cui premiazione si terrà sabato 11 ottobre alle 17 alla biblioteca Lazzerini. Il premio, nato su iniziativa di Giulia Vinditti Fini in memoria del figlio Nicola Fini, medico e poeta, si propone di valorizzare la poesia edita in lingua italiana e di confermare il ruolo di Prato come città fortemente legata alla cultura letteraria. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: poesia - finale
"Borghi in versi": serata finale del concorso di poesia
Fede, poesia e musica protagonisti della finale del concorso di poesia Borgo in versi: ecco chi ha vinto
La poesia performativa dei Mitilanti al Groove per la tappa finale
11^ EDIZIONE PREMIO NAZIONALE EDITORIALE DI POESIA "ARCIPELAGO ITACA" Al link sottostante è disponibile per il download - dal nostro sito - il verbale finale della giuria (composta da Alessio Alessandrini, Mauro Barbetti, Manuel Cohen, Carlo Giaco - facebook.com Vai su Facebook
Alghero: circo e poesia nello spettacolo finale di Mamatita - X Vai su X
Premio Prato poesia "Nicola Fini" Successo di adesioni con 80 autori - Quarta edizione per il "Premio Prato Poesia Nicola Fini" che sabato 26 settembre, alle 17 nella sala conferenze della Biblioteca Lazzerini, svelerà i nomi dei vincitori. Secondo lanazione.it
Premio Prato Poesia Nicola Fini. Ecco la lista dei dieci finalisti - Ecco la lista dei dieci finalisti Il Comitato promotore: "Edizione importante, anche per il momento di crisi che attraversa la nostra città. Scrive lanazione.it