poesia la finale del premio nicola fini

"Se devo morire, tu devi vivere per raccontare la mia storia". Con questi versi, scritti pochi giorni prima di essere ucciso a Gaza, il poeta palestinese Refaat Alareer (1979–2023) rappresenta il coraggio della parola poetica nei tempi più bui. A lui e a chi, come lui, continua a credere nella forza della poesia, è idealmente dedicata l’ottava edizione del Premio Prato Poesia - Nicola Fini, la cui premiazione si terrà sabato 11 ottobre alle 17 alla biblioteca Lazzerini. Il premio, nato su iniziativa di Giulia Vinditti Fini in memoria del figlio Nicola Fini, medico e poeta, si propone di valorizzare la poesia edita in lingua italiana e di confermare il ruolo di Prato come città fortemente legata alla cultura letteraria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

