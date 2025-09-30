Pochi poliziotti in Capitanata | i rinforzi con il contagocce e i turni estenuanti degli agenti

Foggiatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre organizzazioni sindacali della Polizia di Stato in provincia di Foggia - Siulp, Sap e Silp, rivolgendosi al Ministero dell'Interno, denunciano una situazione di sicurezza insostenibile e una cronica carenza di personale. Nella provincia, già segnata da due recenti eventi che hanno scosso. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pochi - poliziotti

Pochi poliziotti in città, il Coisp: "Lo diciamo da anni, ma non accettiamo soluzioni da scienziati improvvisati"

Cerca Video su questo argomento: Pochi Poliziotti Capitanata Rinforzi