Pochi minuti in campo ma già convince | il nuovo calciatore del Napoli da degli spoiler sul suo rendimento?

Il nuovo acquisto del Napoli, che ha debuttato contro il Milan, già convince tutti. Il calciatore in questione è Miguel Gutierrez, arrivato quest’estate dal Girona si sta già prendendo il Napoli nonostante i pochi minuti giocati Una partita da quasi incorniciare Nonostante una partita non memorabile del Napoli contro il Milan, Miguel Gutierrez può dirsi . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it