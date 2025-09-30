Pnrr e crisi abitativa la promessa di Foti | Raggiungeremo il target di 60mila alloggi universitari Come cambia il Piano
Nell’insieme « vi è un 96% di progetti pienamente attivi » attraverso i fondi stanziati da Bruxelles tramite il Piano nazionale di ripresa e resilienza, « con un impegno di spesa di 148 miliardi ». A parlare dall’Aula del Senato è il ministro degli Affari europei Tommaso Foti, che, durante le sue comunicazioni a Palazzo Madama, ha presentato oggi, 30 settembre, le modifiche effettuate al Piano. «Per quanto riguarda la rendicontazione delle spese, al 31 agosto 2025, abbiamo 86 miliardi rendicontati: a cui vanno aggiunti, in quanto comunque impegnati, 20 miliardi e poco più di strumenti finanziari e facilities, che non vengono ovviamente rendicontati in questa fase». 🔗 Leggi su Open.online
