Plebiscito per Acquaroli nel cratere del sisma
Francesco Acquaroli e il centrodestra vincono dappertutto, ma nel cratere del terremoto stravincono, con percentuali bulgare. È probabilmente merito anche dell’effetto Guido Castelli, il commissario straordinario alla ricostruzione che ha impresso una svolta al post sisma, guadagnando molti consensi nella popolazione dell’entroterra. Il record per il centrodestra è a Monte Cavallo: per carità, si tratta di numeri piccoli, ma pensare che il centrodestra ha preso il 90,91 per cento dei voti fa comunque effetto. Situazione simile a Bolognola (83 per cento), Cessapalombo (83 per cento, nella foto la sindaca e candidata consigliera Giuseppina Feliciotti) e Castelsantangelo sul Nera (81 per cento). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scrutinio concluso nella provincia di Fermo: plebiscito per Acquaroli con il 60,51% delle preferenze
Elezioni regionali: "Ho appena chiamato Acquaroli per congratularmi e fargli l'in bocca la lupo". Lo ha detto il candidato del centrosinistra nelle Marche Matteo Ricci in conferenza stampa sul voto. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
MARCHE, FIDANZA (FdI-ECR): “MARCHIGIANI PREMIANO CONCRETEZZA ACQUAROLI” "Marchigiani non si sono fatti irretire da chi ha cercato di trasformare queste regionali in un referendum sul governo" @FidanzaCarlo Link al comunicato stampa - X Vai su X
Nelle aree del sisma umbro meno imprese artigiane ma più addetti - 2025, nei comuni montani umbri del cratere del terremoto le imprese artigiane attive sono calate da 489 a 411, con una perdita dell'11,2%. Riporta ilmessaggero.it
Sisma L'Aquila: nuove pratiche con 20% di aumento contributo - Le istanze per la ricostruzione privata all'Aquila e nei comuni del cratere da presentare o non ancora approvate con un provvedimento definivo, vedranno un contributo aumentato fino ad un massimo del ... Come scrive ansa.it