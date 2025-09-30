Francesco Acquaroli e il centrodestra vincono dappertutto, ma nel cratere del terremoto stravincono, con percentuali bulgare. È probabilmente merito anche dell’effetto Guido Castelli, il commissario straordinario alla ricostruzione che ha impresso una svolta al post sisma, guadagnando molti consensi nella popolazione dell’entroterra. Il record per il centrodestra è a Monte Cavallo: per carità, si tratta di numeri piccoli, ma pensare che il centrodestra ha preso il 90,91 per cento dei voti fa comunque effetto. Situazione simile a Bolognola (83 per cento), Cessapalombo (83 per cento, nella foto la sindaca e candidata consigliera Giuseppina Feliciotti) e Castelsantangelo sul Nera (81 per cento). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Plebiscito per Acquaroli nel cratere del sisma