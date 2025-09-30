Plebiscito in provincia Acquaroli arriva al 57% FdI è il primo partito Forza Italia supera la Lega

Se si guardano le preferenze ottenute oggi in provincia di Macerata da Francesco Acquaroli, il 57,8%, non c’è una grandissima differenza rispetto al 2020, visto che si tratta di una percentuale di poco al di sopra di quella di cinque anni fa, il 57%. In realtà lo scenario politico presenta cambiamenti significativi, a partire dal fatto che l’affluenza alle urne si è fermata al 47,02% (il dato più basso tra le province marchigiane), 9,5 punti in meno del 56,59% del 2020. Per quanto riguarda i voti alle forze politiche, il primo partito è Fratelli d’Italia, con il 29% dei voti, in crescita di circa 9 punti rispetto al 2020; al secondo posto il Pd, con il 17,89% (era al 18%); al terzo Forza Italia con il 9,5%, in crescita di oltre due punti; al quarto la Lega che passa dal 25,6% al 9,1%, un tracollo del 16,5%; in calo, ma contenuto, il Movimento 5 Stelle, che passa dal 6. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

