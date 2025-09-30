PlayStation The First 30 Years | Il libro fotografico che celebra tre decenni di rivoluzione videoludica

Per celebrare i suoi primi trent’anni di storia, Sony Interactive Entertainment ha annunciato l’arrivo di un volume esclusivo che si preannuncia come un vero oggetto da collezione: PlayStation: The First 30 Years, in uscita nella primavera 2026. Pubblicato da Read-Only Memory e realizzato in stretta collaborazione con PlayStation, il libro rappresenta un viaggio unico tra immagini inedite, design e retroscena che hanno segnato la nascita e l’evoluzione di un’icona del videogioco. Un’opera di pregio da 400 pagine. Il volume sarà un hardcover di grande formato da 400 pagine, con fotografie ad altissima qualità che ripercorrono il cammino dalla prima PlayStation fino a PlayStation 5. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

