PlayStation compie 30 anni | Reebok celebra con una collezione di sneakers in edizione limitata

Nel pieno delle celebrazioni per il trentennale di PlayStation, anche il mondo della moda ha deciso di rendere omaggio a una console che ha segnato la storia del videogioco. Reebok ha infatti annunciato una collezione esclusiva di sneakers ispirata all'iconico debutto della piattaforma Sony, un progetto che non si limita all'estetica ma punta a evocare la nostalgia degli anni Novanta. Un tuffo negli anni Novanta. L'iniziativa nasce come un vero e proprio tributo generazionale. L'obiettivo, come dichiarato da Mubi Ali, Global Senior Product Marketing Manager di Reebok, è quello di offrire "una macchina del tempo" a chi è cresciuto in un'epoca fatta di pomeriggi davanti alla TV, connessioni dial-up e musica grunge.

