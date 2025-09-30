Play Dirty | il trailer italiano ufficiale dell' action thriller che debutta su Prime Video

Comingsoon.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da domani 1° ottobre in streaming sulla piattaforma di Amazon trovate Mark Whalberg e LaKeith Stanfield protagonisti del nuovo film scritto e diretto da Shane Black. Ecco trama e trailer di Play Dirty. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

play dirty il trailer italiano ufficiale dell action thriller che debutta su prime video

© Comingsoon.it - Play Dirty: il trailer italiano ufficiale dell'action thriller che debutta su Prime Video

In questa notizia si parla di: play - dirty

Play dirty: il reboot action di parker con jason statham

Mark wahlberg e il successo dello streaming: play dirty segna la tendenza

Trailer ufficiale di play dirty (2025)

play dirty trailer italianoPlay Dirty: il trailer italiano ufficiale dell'action thriller che debutta su Prime Video - Da domani 1° ottobre in streaming sulla piattaforma di Amazon trovate Mark Whalberg e LaKeith Stanfield protagonisti del nuovo film scritto e diretto da Shane Black. Secondo comingsoon.it

play dirty trailer italianoPlay Dirty - Triplo Gioco - Film thriller con protagonista Mark Wahlberg, tratto dalla serie di romanzi “Parker” di Richard Stark, su un furto molto particolare, del valore di un miliardo di dollari ... Lo riporta today.it

Cerca Video su questo argomento: Play Dirty Trailer Italiano