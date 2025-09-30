Più tumori dopo il vaccino Covid Ma Gates & C danno la colpa al clima
Uno studio coreano ha rilevato che, a tre mesi dalla puntura, gli immunizzati colpiti da cancro erano il doppio rispetto ai «no vax». La Fondazione del finanziatore di sieri lo liquida imputando tutto a fumo, alcol e caldo. 🔗 Leggi su Laverita.info
