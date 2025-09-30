N el cuore delle sfide ambientali per una società più sostenibile, trovare soluzioni pratiche e accessibili per ridurre i consumi energetici diventa essenziale. Proprio in questo contesto si inserisce il Conto Termico 3.0, aggiornato da pochissimo, uno strumento pensato per sostenere concretamente chi desidera migliorare l’efficienza energetica degli edifici o adottare fonti di energia rinnovabile. Libri green: nove titoli sulla sostenibilità e sul futuro del Pianeta X Conto termico, cos’è. A differenza di altri bonus edilizi, il Conto Termico, non è una detrazione fiscale ma offre un contributo diretto che aiuta a coprire le spese necessarie per interventi che riducono l’impatto ambientale e migliorano il comfort abitativo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Più tecnologie ammesse, meno vincoli burocratici e una platea di beneficiari ampliata: la misura per l’efficienza energetica è stata aggiornata e ampliata