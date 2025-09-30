Pittoni Lega | Agevolare il reclutamento docenti per garantire continuità didattica e qualità nell’insegnamento

Orizzontescuola.it | 30 set 2025

"Quasi tre anni di confronto con Bruxelles ci hanno consentito di recuperare la figura del docente idoneo, trampolino per il ruolo senza doversi sottoporre a ulteriori prove concorsuali. Ora l'attenzione si sposta sul cosiddetto "precariato storico" a partire dalle Graduatorie provinciali per le supplenze  che per un certo periodo hanno consentito l'accesso al ruolo sia sul sostegno che per posto comune". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

pittoni - lega

