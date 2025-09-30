Pitone reale ritrovato nei giardini pubblici

Attimi di apprensione nei giardini pubblici di via Guardini nel quartiere di Sant’Albino a Monza, dove nella giornata di oggi, martedì 30 settembre è stato trovato un pitone reale di 90 cm.La dinamicaImmediato l’intervento della polizia provinciale, che come prassi recupera gli animali selvatici. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

