Pista ciclabile via Galcianese-Ospedale | al via i lavori in via San Paolo
Prato, 30 settembre 2025 - Proseguono i lavori di ricucitura del sistema di piste ciclabili cittadine: domani mercoledì 1 ottobre prenderanno avvio le opere di allestimento del cantiere in via San Paolo, dove da tempo era previsto l'ampliamento dei marciapiedi con realizzazione di una porzione del percorso ciclabile che in futuro collegherà via Galcianese all'Ospedale Santo Stefano. Da martedì 7 al 31 ottobre il tratto di via San Paolo dall'intersezione con via Galcianese all'intersezione con via Suor Niccolina Infermiera sarà a senso unico con direzione da sud a nord. Previsto il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati. 🔗 Leggi su Lanazione.it
