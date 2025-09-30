Pisa festa per i 100 anni di Sara Pistelli
Pisa, 30 settembre 2025 – Circondata dall’affetto delle figlie Silvia e Annarella, dei generi, nipoti e pronipoti, Sara Pistelli ha tagliato il traguardo dei 100 anni. Nata a San Giuliano Terme il 29 settembre 1925, ha vissuto nel paese fino a quando ha potuto provvedere autonomamente a sé stessa, per poi trasferirsi a Pisa, dove risiede la figlia maggiore. In occasione del compleanno, la centenaria è stata omaggiata dalle istituzioni locali. Il Comune di Pisa, rappresentato dall’assessore Giovanna Bonanno, le ha consegnato un mazzo di fiori e una pergamena. Dal Comune di San Giuliano Terme è arrivata invece una targa ricordo, donata tramite l’assessore Fabiana Coli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
