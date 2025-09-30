Pippo Pollina presenta il suo primo romanzo L’altro in piazza San Giovanni Decollato a Palermo il 1° ottobre

Palermotoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla vigilia del lungo tour di concerti in tutta Europa per la presentazione del suo nuovo album, Pippo Pollina è di nuovo in Sicilia, il 1° ottobre, alle 18,30, in piazza San Giovanni Decollato, per incontrare i lettori del suo primo romanzo, L'altro, salutato con entusiasmo dalla critica per la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Palermo, ultimo firmacopie per lo scrittore Pippo Pollina | INFO - Alla vigilia del lungo tour di concerti in tutta Europa per la presentazione del suo nuovo album, Pippo Pollina è di nuovo in Sicilia, il 1° ottobre, alle 18,30, in piazza San Giovanni Decollato

