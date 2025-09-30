Piovono fondi per le Comunità montane | Miglioriamo la qualità della vita nelle valli

Leccotoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Piovono fondi per le Comunità montane: "Così miglioriamo la qualità della vita nelle valli". Regione Lombardia, su proposta dell’assessore regionale alla Montagna Massimo Sertori, ha stanziato un contributo straordinario di 560.746 euro a favore delle Comunità montane lombarde, a integrazione. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: piovono - fondi

Cerca Video su questo argomento: Piovono Fondi Comunit224 Montane