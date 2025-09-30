Pio Esposito Fabrizio Romano shock | In estate ha avuto più…

Pio Esposito. Fabrizio Romano ha fatto il punto sull’estate di Pio Esposito, il giovane attaccante nerazzurro che si è già preso la ribalta con il gol segnato a Cagliari. L’esperto di calciomercato ha spiegato come l’ Inter abbia deciso di blindare il talento di casa, rifiutando numerose proposte per il suo cartellino. Una scelta netta, che testimonia la fiducia del club nella crescita del centravanti. Secondo Romano, l’Inter si era già mossa con lungimiranza sul piano contrattuale, rinnovando l’accordo con Esposito prima dell’exploit: “ Da quando è arrivato Chivu si è deciso di puntare forte su Pio e chiudere la porta a tutti “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it