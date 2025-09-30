Pio Esposito Fabrizio Romano shock | In estate ha avuto più…
Pio Esposito. Fabrizio Romano ha fatto il punto sull’estate di Pio Esposito, il giovane attaccante nerazzurro che si è già preso la ribalta con il gol segnato a Cagliari. L’esperto di calciomercato ha spiegato come l’ Inter abbia deciso di blindare il talento di casa, rifiutando numerose proposte per il suo cartellino. Una scelta netta, che testimonia la fiducia del club nella crescita del centravanti. Secondo Romano, l’Inter si era già mossa con lungimiranza sul piano contrattuale, rinnovando l’accordo con Esposito prima dell’exploit: “ Da quando è arrivato Chivu si è deciso di puntare forte su Pio e chiudere la porta a tutti “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: esposito - fabrizio
Inter, Fabrizio Biasin cauto: “Pio Esposito? Vietato esagerare, ma la sensazione è questa”
Inter, Fabrizio Biasin: “Pio Esposito ha già fatto ammattire mezzo mondo”
Fabrizio Biasin: “Ecco cosa mi ha detto Acerbi su Pio Esposito alla presentazione del suo libro”
Fabrizio Biasin: “Ecco cosa mi ha detto Acerbi su Pio Esposito alla presentazione del suo libro” - facebook.com Vai su Facebook
Esordio in Champions e 90 minuti in campo. Voto per Pio Esposito? - X Vai su X
Romano: “Pio Esposito, Inter ha chiuso la porta a tutti: no a 15 offerte! Il Napoli c’era ma…” - Fabrizio Romano parla di passato, presente e futuro di Pio Esposito dopo il gol realizzato a Cagliari: queste le sue informazioni sull'attaccante dell'Inter. Da msn.com
Romano: "Pio Esposito, l'Inter ha chiuso la porta alle 15 richieste di prestito in estate" - Dopo il primo gol in Serie A di Francesco Pio Esposito, emergono altri retroscena in merito all'estate del centravanti classe 2005, molto ambito sul mercato. Secondo msn.com