Pio Esposito bomba di Fabrizio Romano | In estate ha avuto più…

Pio Esposito. Fabrizio Romano ha fatto il punto sull’estate di Pio Esposito, il giovane attaccante nerazzurro che si è già preso la ribalta con il gol segnato a Cagliari. L’esperto di calciomercato ha spiegato come l’ Inter abbia deciso di blindare il talento di casa, rifiutando numerose proposte per il suo cartellino. Una scelta netta, che testimonia la fiducia del club nella crescita del centravanti. Secondo Romano, l’Inter si era già mossa con lungimiranza sul piano contrattuale, rinnovando l’accordo con Esposito prima dell’exploit: “ Da quando è arrivato Chivu si è deciso di puntare forte su Pio e chiudere la porta a tutti “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

“Camarda sta bruciando le tappe” | Poi la bomba su Pio Esposito

Nazionale, Fabbian e Pio Esposito: «Essere qui è un’emozione» - Gioventù nell’Aula Magna di Coverciano: Francesco Pio Esposito e Giovanni Fabbian, il calciatore studente (in Economia). Da ilmessaggero.it

Italia, Esposito risponde a Ravanelli: "Un orgoglio essere paragonato a lui e Mandzukic" - Fabrizio Ravanelli ha detto che Francesco Pio Esposito lo ricorda molto, che l'attaccante dell'Inter ha caratteristiche simili alle sue e a Mandzukic. Riporta tuttomercatoweb.com