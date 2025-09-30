Pinguini Tattici Nucleari esce il video del nuovo singolo ‘Amaro’

Lapresse.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Disponibile da oggi il videoclip di ‘Amaro’ (EpicSony Music Italy), il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, estratto dall’album “Hello World’ e in radio da venerdì 26 settembre. Il video ha visto la partecipazione di centinaia di fan: il racconto vivido e toccante di un rito collettivo in cui cantare, abbracciarsi e piangere insieme, esprimere emozioni profonde e liberarsi da ricordi dolorosi. Guidati da un megafono, a gran voce, con in mano le proprie tazzine di caffé, centinaia di persone cantano, si stringono e affidano a una cartolina i propri ricordi “amari”, per rispedirli al passato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

pinguini tattici nucleari esce il video del nuovo singolo 8216amaro8217

© Lapresse.it - Pinguini Tattici Nucleari, esce il video del nuovo singolo ‘Amaro’

In questa notizia si parla di: pinguini - tattici

La madre di Giulia Tramontano premia i Pinguini Tattici Nucleari per Migliore con parole piene d’emozione

Pinguini Tattici Nucleari premiati per la canzone dedicata a Giulia Tramontano

Il sound dei Linkin Park e i Pinguini Tattici: una settimana di tributi

pinguini tattici nucleari escePinguini Tattici Nucleari, esce il video del nuovo singolo ‘Amaro’ - Disponibile da oggi il videoclip di 'Amaro' (EpicSony Music Italy), il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, estratto dall’album "Hello World' e in ... Da lapresse.it

Fuori ovunque il video di “Amaro” dei Pinguini Tattici Nucleari - Disponibile il videoclip di AMARO (Epic\Sony Music Italy), il nuovo singolo dei PINGUINI TATTICI NUCLEARI , estratto dall’album “ HELLO WORLD” e in radio da venerdì 26 settembre. Scrive radiowebitalia.it

Cerca Video su questo argomento: Pinguini Tattici Nucleari Esce