Pinguini Tattici Nucleari esce il video del nuovo singolo ‘Amaro’

Disponibile da oggi il videoclip di ‘Amaro’ (EpicSony Music Italy), il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, estratto dall’album “Hello World’ e in radio da venerdì 26 settembre. Il video ha visto la partecipazione di centinaia di fan: il racconto vivido e toccante di un rito collettivo in cui cantare, abbracciarsi e piangere insieme, esprimere emozioni profonde e liberarsi da ricordi dolorosi. Guidati da un megafono, a gran voce, con in mano le proprie tazzine di caffé, centinaia di persone cantano, si stringono e affidano a una cartolina i propri ricordi “amari”, per rispedirli al passato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

