Pinguini Tattici Nucleari esce il video del nuovo singolo ‘Amaro’
Disponibile da oggi il videoclip di ‘Amaro’ (EpicSony Music Italy), il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, estratto dall’album “Hello World’ e in radio da venerdì 26 settembre. Il video ha visto la partecipazione di centinaia di fan: il racconto vivido e toccante di un rito collettivo in cui cantare, abbracciarsi e piangere insieme, esprimere emozioni profonde e liberarsi da ricordi dolorosi. Guidati da un megafono, a gran voce, con in mano le proprie tazzine di caffé, centinaia di persone cantano, si stringono e affidano a una cartolina i propri ricordi “amari”, per rispedirli al passato. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: pinguini - tattici
La madre di Giulia Tramontano premia i Pinguini Tattici Nucleari per Migliore con parole piene d’emozione
Pinguini Tattici Nucleari premiati per la canzone dedicata a Giulia Tramontano
Il sound dei Linkin Park e i Pinguini Tattici: una settimana di tributi
Un truck, grembiuli e tazzine: un gesto semplice che è diventato condivisione. I Pinguini Tattici Nucleari hanno festeggiato così l’uscita in radio del nuovo singolo “Amaro” preparando il caffè a centinaia di fan Caffè servito amaro. Per addolcirlo, i fan hanno la - facebook.com Vai su Facebook
Esce in radio “Amaro” dei Pinguini Tattici Nucleari: una ballad intensa tra ricordi e malinconia. Qui trovi testo e significato Leggi l’articolo completo su http://Allmusicitalia.it https://allmusicitalia.it/news/testo-significato-amaro-pinguini-tattici-nucleari.html… - X Vai su X
Pinguini Tattici Nucleari, esce il video del nuovo singolo ‘Amaro’ - Disponibile da oggi il videoclip di 'Amaro' (EpicSony Music Italy), il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, estratto dall’album "Hello World' e in ... Da lapresse.it
Fuori ovunque il video di “Amaro” dei Pinguini Tattici Nucleari - Disponibile il videoclip di AMARO (Epic\Sony Music Italy), il nuovo singolo dei PINGUINI TATTICI NUCLEARI , estratto dall’album “ HELLO WORLD” e in radio da venerdì 26 settembre. Scrive radiowebitalia.it