Un successo per il Pigio 2025. Soddisfatti gli organizzatori dell’ associazione dei Rioni per questa ennesima prova di sana aggregazione e di partecipazione ad opera dei protagonisti e del pubblico, nell’edizione successiva a quella del ventennale dall’ingresso della manifestazione, nel 2004, nel calendario degli appuntamenti di Poggibonsi. "Una piena riuscita per merito di tutti i componenti che si sono dati da fare nella preparazione e nella realizzazione dell’evento al Parco urbano dell’ex scalo merci ferroviario", si spiega in fase di consuntivo all’indomani della maratona del fine settimana, tra eliminatorie e finali, senza dimenticare naturalmente tutto il contesto, l’attesa, il conto alla rovescia, le operazioni della giuria, il cartellone degli spettacoli annessi alle gare che hanno riscosso a loro volta notevoli consensi tra gli affezionati seguaci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pigio, edizione di successo: "Grazie a tutti i componenti. E’ stato un grande risultato"