pietrelcina accoglie la statua della madonna pellegrina di fatima

Tempo di lettura: < 1 minuto La  Statua della Madonna Pellegrina di Fatima  farà visita a  Pietrelcina, paese natale di San Pio, per  nove giorni, da domenica 5 a lunedì 13 ottobre. L’effigie, una delle immagini ufficiali per i pellegrinaggi mondiali, arriverà il  5 ottobre  in  Piazza SS. Annunziata  accolta dai numerosi fedeli con una Santa Messa presieduta dal parroco-rettore, fr. Daniele Moffa.   Programma della Visita Dal 7 al 13 ottobre, la statua sarà esposta nella Chiesa Parrocchiale “Santa Maria degli Angeli”   – Santuario diocesano di “San Pio da Pietrelcina”, chiesa giubilare che consente ai fedeli di ottenere l’ indulgenza plenaria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

