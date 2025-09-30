Pietrelcina accoglie la statua della Madonna Pellegrina di Fatima
Tempo di lettura: < 1 minuto La Statua della Madonna Pellegrina di Fatima farà visita a Pietrelcina, paese natale di San Pio, per nove giorni, da domenica 5 a lunedì 13 ottobre. L’effigie, una delle immagini ufficiali per i pellegrinaggi mondiali, arriverà il 5 ottobre in Piazza SS. Annunziata accolta dai numerosi fedeli con una Santa Messa presieduta dal parroco-rettore, fr. Daniele Moffa. Programma della Visita Dal 7 al 13 ottobre, la statua sarà esposta nella Chiesa Parrocchiale “Santa Maria degli Angeli” – Santuario diocesano di “San Pio da Pietrelcina”, chiesa giubilare che consente ai fedeli di ottenere l’ indulgenza plenaria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
