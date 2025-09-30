Pierluigi De Carolis riconfermato rappresentante del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle
Si è conclusa lunedì sera la votazione per il rinnovo del rappresentante del Gruppo Territoriale del MoVimento 5 Stelle di Forlì. Gli iscritti hanno scelto di riconfermare Pierluigi De Carolis, già in carica, segnale di fiducia e continuità nel lavoro svolto sul territorio. “La riconferma di De. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
È Pierluigi De Carolis il nuovo rappresentante territoriale - Pierluigi De Carolis subentra a Sergio Petroncini come rappresentante del Movimento 5 Stelle a Forlì, durante la riunione provinciale del partito. Si legge su ilrestodelcarlino.it
