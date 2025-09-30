Pier Paolo Minguzzi il carabiniere ucciso nel 1987 | ergastolo per due colleghi

Si arriva a due condanne in appello per l'omicidio di Pier Paolo Minguzzi, carabiniere ucciso nel 1987. La Corte d'assise d'appello di Bologna, presieduta dal giudice Domenico Stigliano, ha condannato all'ergastolo due dei tre imputati nel processo di secondo grado trentottanni dopo l'uccisione. 🔗 Leggi su Today.it

Pier Paolo Minguzzi, carabiniere ucciso nell'87: ergastolo a due ex colleghi, la svolta grazie a un'analisi fonica - Due condanne all'ergastolo per sequestro di persona a scopo di estorsione, reato che ha provocato la morte di Pier Paolo Minguzzi, 21enne di Alfonsine, nel Ravennate, carabiniere di ... Lo riporta leggo.it

Pier Paolo Minguzzi, carabiniere morto nel 1987: ergastolo per due colleghi. Decisiva un'analisi fonica - Pier Paolo Minguzzi era un carabiniere di leva di solo 21 anni quando fu rapito e poi ucciso. Segnala msn.com