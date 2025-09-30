Picchiato in campo per un fallo alla partita di calcetto e rincorso fino agli spogliatoi | in tre a processo

ANCONA – Quasi un mese di prognosi per le botte prese alla partita di calcetto dove un fallo in campo aveva provocato una reazione violenta da parte della squadra avversaria. A farne le spese era stato un 28enne anconetano preso a pugni e calci in faccia e poi rincorso fino allo spogliatoio con. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: picchiato - campo

Aggredito dal papà del calciatore avversario a Collegno, 13enne picchiato nella rissa e choc in campo

Il papà del 13enne picchiato da un genitore sul campo di calcio a Collegno: «Ho temuto lo uccidesse»

Collegno, dimesso il 13enne picchiato in campo: "Non mi aspettavo che un papà potesse farlo"

Cosa hanno in comune il caso Kirk e quello del portiere dilettantistico picchiato su un campo di calcio? Un portiere dilettante celebrato come vittima che si rivela non proprio innocente. Un omicidio politico che, alla prova dei fatti, sembra avere radici personali. - facebook.com Vai su Facebook

Il portiere 13enne picchiato dal papà è stato squalificato per un anno per la rissa in campo - X Vai su X

Follia a Collegno: portiere di 13 anni aggredito in campo dal padre di un avversario - Follia a Collegno (Torino): un portiere di 13 anni è stato aggredito dal padre di un avversario: malleolo e zigomi rotti ... notizie.it scrive

«Mio figlio in ospedale e l’aggressore non si è scusato»: parla Angelo Sarritzu, padre del portiere di 13 anni picchiato in campo - «È uno schifo, e l'aggressore non ha nemmeno chiesto scusa: né chiamate né messaggi, nulla». Da unionesarda.it