Picchia e minaccia la compagna | 32enne arrestato Il provvedimento eseguito dai Carabinieri della stazione di Sezze
ABBONATI A DAYITALIANEWS I Carabinieri della Stazione di Sezze hanno arrestato un uomo di 32 anni, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Latina su richiesta della Procura. Il giovane è accusato di maltrattamenti in famiglia, danneggiamento aggravato, detenzione e porto illegale di arma da fuoco, fatti risalenti allo scorso agosto. L’aggressione alla compagna. L’episodio più grave si era verificato il 17 agosto, quando l’uomo, in evidente stato di ubriachezza, avrebbe colpito al volto la compagna 37enne dopo che lei gli aveva chiesto di guidare l’auto al posto suo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: picchia - minaccia
Picchia e minaccia la madre dopo che gli ha negato i soldi: arrestato
Minaccia e picchia il padre anziano per farsi dare i soldi 42enne a processo
"Picchia la moglie con un bastone e la minaccia davanti ai figli", confermato avviso orale
Picchia e minaccia con un forchettone la moglie davanti ai figli, in manette un 35enne di Cropani - X Vai su X
Un uomo di 46 anni è stato arrestato perché accusato di aver minacciato e picchiato la madre per anni nella sua abitazione in provincia di Como. Lo avrebbe fatto per avere soldi da utilizzare per comprare droga - facebook.com Vai su Facebook