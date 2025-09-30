Picchia e minaccia la compagna | 32enne arrestato Il provvedimento eseguito dai Carabinieri della stazione di Sezze

I Carabinieri della Stazione di Sezze hanno arrestato un uomo di 32 anni, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Latina su richiesta della Procura. Il giovane è accusato di maltrattamenti in famiglia, danneggiamento aggravato, detenzione e porto illegale di arma da fuoco, fatti risalenti allo scorso agosto. L'aggressione alla compagna. L'episodio più grave si era verificato il 17 agosto, quando l'uomo, in evidente stato di ubriachezza, avrebbe colpito al volto la compagna 37enne dopo che lei gli aveva chiesto di guidare l'auto al posto suo.

