Piantedosi vede i prefetti | allo studio il piano per le manifestazioni del 3 e 4 ottobre

Nella giornata di oggi, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, avrebbe incontrato insieme al capo della polizia, Vittorio Pisani, prefetti e questori di Roma, Milano, Torino, Firenze e Bologna. Un vertice che si inserisce nella logica di avvicinamento alle manifestazioni e ai cosiddetti "scioperi generali". Il primo è convocato per venerdì 3 ottobre ma se la Flotilla di Gaza venisse fermata prima, i gruppi e i sindacati hanno già annunciato che sono pronti ad anticipare le piazze al grido di "blocchiamo tutto". Rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se " siamo pronti " alla manifestazione del 4 ottobre per Gaza a Roma, il ministro ha risposto " sempre ", non lasciando trasparire alcuna preoccupazione per quelle che potrebbero essere situazioni potenzialmente pericolose per l'ordine pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

