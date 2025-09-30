Piano Trump su Gaza Witkoff ottimista
5.00 Dopo l'incontro tra Trump e Netanyahu, l'inviato speciale USA in M.O. Witkoff, ha annunciato che parlerà con il primo ministro del Qatar e il capo dell'intelligence egiziana, che hanno incontrato anche rappresentanti di Hamas. Witkoff si è detto "molto ottimista e fiducioso" sul raggiungimento di un accordo di pace a Gaza, grazie al sostegno dei Paesi arabi e dell'Europa. Pur riconoscendo che alcuni dettagli devono ancora essere definiti, ha sottolineato che, "con lo spirito di Trump, il traguardo potrebbe arrivare presto". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: piano - trump
Netanyahu accetta il piano di Trump per Gaza: “Guerra se Hamas rifiuta”
Guerra ucraina, cosa succede ora? L'invio dei sistema di difesa Patriot e le sanzioni ai Paesi che aiutano la Russia: il nuovo piano di Trump
Il piano di Zelensky per fermare la pioggia di missili russi: quando arriveranno i patriot di Trump
Piano Trump-Netanyahu: “Se Hamas rifiuta l’offerta finiremo il lavoro a Gaza” - X Vai su X
MEDIO ORIENTE | Donald Trump ringrazia in conferenza stampa Netanyahu per aver "accettato il piano di pace" Usa per Gaza. Trump ha detto che anche Hamas avrebbe accettato, ma se non lo facesse "Israele avrà il diritto" e il pieno appoggio degli Stati Un - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, Trump: «Negoziati sul mio piano in fase finale». E Meloni sente il presidente Usa - Il ministro Crosetto, dopo avere incontrato una delegazione degli attivisti, avvisa: 'se forzano il blocco c'è il rischio di effetti ... Come scrive ilmattino.it
Netanyahu: ok al piano di Trump per fermare la guerra. Hamas: «Troppo vicino a visione israeliana» - Il piano prevede prima di tutto il rilascio degli ostaggi in 48 ore e poi il ritiro graduale dell’Idf e il disarmo di Hamas ... Secondo ilsole24ore.com