Piano Trump su Gaza Witkoff ottimista

5.00 Dopo l'incontro tra Trump e Netanyahu, l'inviato speciale USA in M.O. Witkoff, ha annunciato che parlerà con il primo ministro del Qatar e il capo dell'intelligence egiziana, che hanno incontrato anche rappresentanti di Hamas. Witkoff si è detto "molto ottimista e fiducioso" sul raggiungimento di un accordo di pace a Gaza, grazie al sostegno dei Paesi arabi e dell'Europa. Pur riconoscendo che alcuni dettagli devono ancora essere definiti, ha sottolineato che, "con lo spirito di Trump, il traguardo potrebbe arrivare presto". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it