Piano Trump su Gaza Tajani | passo in avanti Si può procedere verso la pace
Sul piano di pace per Gaza proposto da Trump oggi è intervenuto il Ministro degli Esteri Tajani. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Netanyahu accetta il piano di Trump per Gaza: “Guerra se Hamas rifiuta”
Guerra ucraina, cosa succede ora? L'invio dei sistema di difesa Patriot e le sanzioni ai Paesi che aiutano la Russia: il nuovo piano di Trump
Il piano di Zelensky per fermare la pioggia di missili russi: quando arriveranno i patriot di Trump
Netanyahu accetta il piano Trump in 20 punti per la Striscia di Gaza. Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti, Trump, in conferenza stampa, al termine del bilaterale a Washington con il premier israeliano, costretto anche a chiedere scusa al Qatar.
Piano di Trump per la pace, Antonio Tajani: "A noi pace, può mettere fine a una guerra che può provocare ancora decine di morti" - Antonio Tajani (Ministro degli Esteri): "Aspettiamo di vedere cosa farà Hamas ma, se segue questo piano, si potrà poi arrivare a una riunificazione tra Gaza e Cisgiordania, per dar vita a uno Stato ... Segnala la7.it
Tajani "Piano Usa importante passo avanti, pronti a fare nostra parte" - Il piano annunciato da Trump "mi pare un importante passo in avanti, ha raccolto il consenso non solo di Netanyahu ma anche di tanti Paesi arabi. Secondo laprovinciacr.it