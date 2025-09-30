Nessuno sa, oggi, se il Piano Trump per Gaza produrrà i frutti auspicati nelle intenzioni. Ma intanto in quelle pagine si possono scorgere una serie di indirizzi precisi che sono circolati già nelle scorse settimane e in modo particolare nei giorni scorsi in occasione dell’assemblea generale dell’Onu, quando il discorso di Giorgia Meloni ha messo a fuoco dei punti fissi pragmatici e non ideologici. La propositiva azione diplomatica posta in essere da Roma tra gli attori in causa, quindi Trump, Netanyahu e i players del Golfo, dimostra che il seme del dialogo costante e di merito è una linea vincente. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Piano Trump per Gaza, il filo italiano e la prospettiva nel Golfo