Piano Trump per Gaza il filo italiano e la prospettiva nel Golfo
Nessuno sa, oggi, se il Piano Trump per Gaza produrrà i frutti auspicati nelle intenzioni. Ma intanto in quelle pagine si possono scorgere una serie di indirizzi precisi che sono circolati già nelle scorse settimane e in modo particolare nei giorni scorsi in occasione dell’assemblea generale dell’Onu, quando il discorso di Giorgia Meloni ha messo a fuoco dei punti fissi pragmatici e non ideologici. La propositiva azione diplomatica posta in essere da Roma tra gli attori in causa, quindi Trump, Netanyahu e i players del Golfo, dimostra che il seme del dialogo costante e di merito è una linea vincente. 🔗 Leggi su Formiche.net
Netanyahu accetta il piano di Trump per Gaza: “Guerra se Hamas rifiuta”
Guerra ucraina, cosa succede ora? L'invio dei sistema di difesa Patriot e le sanzioni ai Paesi che aiutano la Russia: il nuovo piano di Trump
Il piano di Zelensky per fermare la pioggia di missili russi: quando arriveranno i patriot di Trump
Urge fermare il #GENOCIDIO. Il piano di Trump e' pieno di mine e ignora la causa principale del conflitto, ovvero l'occupazione illegale israeliana. Non vi è alcuna garanzia che Netanyahu non riattiverà l'eccidio dopo la liberazione degli ostaggi o il ritiro co
Potrebbero passare diversi giorni prima che #Hamas dia una risposta sul piano #Trump
Ecco cosa prevede il nuovo piano Usa per Gaza proposto da Trump e accettato da Netanyahu - web della Casa bianca si sviluppa in una ventina di punti e prevede: La de-
Gaza, piano Trump tra ultimatum e ambiguità: cosa c'è e cosa manca - La Casa Bianca ha presentato il "piano comprensivo del presidente Trump per la fine del conflitto a Gaza", definito dallo stesso leader statunitense come parte del progetto di una "pace eterna in ...