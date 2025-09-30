Piano strade 500 milioni di euro per realizzare nuove arterie

Napolitoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 500 milioni di euro per rifare le strade della Campania. Stavolta, al centro del progetto della Regione Campania non ci sono i capoluoghi di provincia, bensì le aree interne. “Dobbiamo chiedere scusa a chi vive in quei luoghi - ha affermato Vincenzo De Luca - perché sono rimasti indietro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: piano - strade

Manutenzione strade e rigenerazione urbana, il Comune ha un Piano da 33 milioni

Strade colabrodo addio, al via il piano di rifacimento delle arterie cittadine: stanziati 21 milioni di euro

Avviato il piano di lavaggio delle strade catanesi con detergente profumato

piano strade 500 milioniPiano straordinario per le Province, per le strade della Granda in arrivo oltre 19 milioni - Il senatore della Lega Giorgio Bergesio: "A differenza del passato, l’importo ripartito non è solo più cospicuo, ma è soprattutto oculato e mirato" ... Si legge su cuneodice.it

piano strade 500 milioniStrade provinciali, piano da 106 milioni per l’Emilia-Romagna e 39 per le Marche - Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha assegnato oltre 106 milioni all’Emilia- Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Piano Strade 500 Milioni