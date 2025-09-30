Piano provinciale per gli indirizzi scolastici | a Perugia arrivano due corsi nuovi e una Montessori in più

Perugiatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' stato approvato il Piano provinciale della Rete scolastica e dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2026-2027 che è stato portato oggi in Consiglio Provinciale. Uno degli atti più importanti perché ratifica o respinge i nuovi corsi scolastici delle superiori per il prossimo anno. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

