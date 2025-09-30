Piano per Gaza Trump ringrazia i paesi arabi e bacchetta quelli europei | Alcuni sono stati stupidi a riconoscere la Palestina

Arabia Saudita, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Indonesia, Pakistan, Turchia, Qatar ed Egitto. Tutti allineati nel salutare con favore il piano per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza presentato ieri da Donald Trump e Benjamin Netanyahu. ” Vorrei ringraziare i leader dei Paesi arabi e musulmani per il loro sostegno”, ha detto il presidente degli Stati Uniti in conferenza stampa con il primo ministro israeliano alla Casa Bianca. E l’Europa? “E’ stata molto coinvolta”, ha aggiunto il presidente Usa. Che però non ha risparmiato una bacchettata ai Paesi, anche europei, “che hanno stupidamente riconosciuto la Palestina “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Piano per Gaza, Trump ringrazia i paesi arabi e bacchetta quelli europei: “Alcuni sono stati stupidi a riconoscere la Palestina”

