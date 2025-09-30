Piano per Gaza | l’equilibrismo di Trump alla prova di Hamas e dei nazionalisti israeliani
Il piano di Donald Trump e degli Usa per porre fine alla guerra a Gaza è un compromesso difficile e che nasce fragile. Un compromesso che si trova tra le Forche Caudine dei nazionalisti israeliani, la cui accettazione di un piano approvato a voce da Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca è tutta da dimostrare, e quelle di Hamas che non è ancora intenzionata a cedere il controllo della Striscia. Un compromesso difficile. Messe da parte la “Riviera” di Gaza, i piani utopici (o distopici?) per la nuova Striscia post-bellica, l’idea stessa di trasferire i cittadini del territorio palestinese che si affaccia sul Mediterraneo il progetto americano mira a tenere dentro tutto: la sicurezza di Israele, che dovrebbe ritirarsi gradualmente; la liberazione degli ostaggi, indicata come premessa a ogni deal; uno spazio concesso all’ Autorità Nazionale Palestinese come futura sovrana della Striscia di Gaza dopo il disarmo di Hamas; la tutela internazionale della transizione con un comitato di tecnocrati palestinesi e l’apertura al ruolo del mondo arabo nella ricostruzione, come da recente piano congiunto franco-saudita; la garanzia del sistema lobbystico e consulenziale che ruota attorno alla Casa Bianca e a figure come il genero Jared Kushner, come dimostrato dall’ipotesi esplicita di un ruolo futuro per Tony Blair. 🔗 Leggi su It.insideover.com
