Piano pace GazaUe | pronti a contribuire

9.02 "Accogliamo con favore l'impegno del presidente Trump a porre fine alla guerra a Gaza. Incoraggiamo tutte le parti a cogliere ora questa opportunità. L'Ue è pronta a contribuire". Così su X la presidente della Commissione Ue von der Leyen. In precedenza, il presidente del Consiglio europeo Costa aveva lanciato un analogo invito a "dare alla pace una possibilità concreta. I popoli israeliano e palestinese meritano di vivere fianco a fianco, in pace e sicurezza, liberi da violenza e terrorismo". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

