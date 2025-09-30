Piano pace GazaUe | pronti a contribuire
9.02 "Accogliamo con favore l'impegno del presidente Trump a porre fine alla guerra a Gaza. Incoraggiamo tutte le parti a cogliere ora questa opportunità. L'Ue è pronta a contribuire". Così su X la presidente della Commissione Ue von der Leyen. In precedenza, il presidente del Consiglio europeo Costa aveva lanciato un analogo invito a "dare alla pace una possibilità concreta. I popoli israeliano e palestinese meritano di vivere fianco a fianco, in pace e sicurezza, liberi da violenza e terrorismo". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: piano - pace
Piano con la pace di Ferragosto. Trump e Putin si incontrano in Alaska venerdì prossimo
Zelensky respinge le concessioni territoriali: tensioni sul piano di pace proposto da Putin
L'Ucraina orientale in cambio della pace? Ue e Kiev presentano una controproposta al piano di Putin
Sì al piano di pace senza se e senza Hamas. - X Vai su X
Radio1 Rai. . Presentato alla Casa Bianca, in una conferenza stampa congiunta tra #Trump e #Netanyahu, l'accordo sul piano di pace per #Gaza, suddiviso in 20 punti: ostaggi ancora in mano ai miliziani liberi in 72 ore, scarcerazione anche per 250 prigion - facebook.com Vai su Facebook