Piano Gaza Hamas pronto a discutere la proposta | la speranza degli Usa i dubbi di Israele
La risposta dell'organizzazione terroristica dovrebbe arrivare entro qualche giorno. Intanto, in Israele si continua a discutere del piano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: piano - gaza
Meloni:Gaza,Italia sostiene piano serio
Gaza, piano per la tregua: oggi il summit negli Usa
Piano Gaza: disarmo, il no all’esodo, la ricostruzione. I 20 punti che tengono insieme gli opposti
Piano Trump per Gaza in 20 punti, il testo integrale - X Vai su X
MEDIO ORIENTE | Ecco in sintesi il piano di pace per Gaza proposto da Trump. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, Haaretz: “Hamas ha accettato il piano di Trump per la fine della guerra”. Ma il gruppo: “Proposta mai ricevuta” - “Hamas ha accettato in linea di principio il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump” per porre fine alla guerra a Gaza, che prevede anche l’immediato rilascio di tutti gli ostaggi israeli ... Riporta ilfattoquotidiano.it
Ecco cosa prevede il nuovo piano Usa per Gaza proposto da Trump e accettato da Netanyahu - web della Casa bianca si sviluppa in una ventina di punti e prevede: La de- Scrive tpi.it