Piano Gaza Hamas pronto a discutere la proposta | la speranza degli Usa i dubbi di Israele

Ildifforme.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La risposta dell'organizzazione terroristica dovrebbe arrivare entro qualche giorno. Intanto, in Israele si continua a discutere del piano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

In questa notizia si parla di: piano - gaza

piano gaza hamas prontoGaza, Haaretz: “Hamas ha accettato il piano di Trump per la fine della guerra”. Ma il gruppo: “Proposta mai ricevuta” - “Hamas ha accettato in linea di principio il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump” per porre fine alla guerra a Gaza, che prevede anche l’immediato rilascio di tutti gli ostaggi israeli ... Riporta ilfattoquotidiano.it

piano gaza hamas prontoEcco cosa prevede il nuovo piano Usa per Gaza proposto da Trump e accettato da Netanyahu - web della Casa bianca si sviluppa in una ventina di punti e prevede: La de- Scrive tpi.it

