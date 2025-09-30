Piano Gaza Hamas incontra la Turchia stasera | Studieremo responsabilmente la proposta

Sia Donald Trump che Benjamin Netanyahu si sono detti speranzosi di una risposta positiva da parte di Hamas. In caso contrario, il premier israeliano ha annunciato che continuerà le operazioni a Gaza fino a distruggere del tutto la presenza di Hamas. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Piano Gaza, Hamas incontra la Turchia stasera: “Studieremo responsabilmente la proposta”

In questa notizia si parla di: piano - gaza

Meloni:Gaza,Italia sostiene piano serio

Gaza, piano per la tregua: oggi il summit negli Usa

Piano Gaza: disarmo, il no all’esodo, la ricostruzione. I 20 punti che tengono insieme gli opposti

#TG2000 - Piano #Trump su #Gaza, #Tajani: passo in avanti. Si può procedere verso la #pace #30settembre #ONU #MedioOriente #Israele #Hamas #Palestina #Netanyahu #GazaCity #ostaggi #NEWS #TV2000 @tg2000it - X Vai su X

askanews. . #Netanyahu quando ha detto che con il piano #Trump per #Gaza non c'è il via libera allo stato palestinese - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, piano Trump tra ultimatum e ambiguità: cosa c'è e cosa manca - La Casa Bianca ha presentato il "piano comprensivo del presidente Trump per la fine del conflitto a Gaza", definito dallo stesso leader statunitense come parte del progetto di una "pace eterna in ... Secondo adnkronos.com

Israele, la guerra a Gaza in diretta: attesa risposta di Hamas al piano di pace di Trump, Netanyahu: “Se non accettano proseguiamo l’annientamento” - Le ultime notizie sulla guerra a Gaza tra Israele e Hamas dopo il piano di pace presentato da Trump per la Striscia: attera risposta del movimento palestinese ... Lo riporta fanpage.it