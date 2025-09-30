Piano di Trump per Gaza dopo gli annunci viene il difficile
Spaccature tra i palestinesi. Hamas studierà la proposta, l'Anp esulta e la Jihad islamica di ricetta per continuare l'aggressione L'Identità.
Netanyahu accetta il piano di Trump per Gaza: “Guerra se Hamas rifiuta”
Guerra ucraina, cosa succede ora? L'invio dei sistema di difesa Patriot e le sanzioni ai Paesi che aiutano la Russia: il nuovo piano di Trump
Il piano di Zelensky per fermare la pioggia di missili russi: quando arriveranno i patriot di Trump
Israele, la guerra a Gaza in diretta: attesa risposta di Hamas al piano di pace di Trump, Netanyahu: "Se non accettano proseguiamo l'annientamento" - Le ultime notizie sulla guerra a Gaza tra Israele e Hamas dopo il piano di pace presentato da Trump per la Striscia: attera risposta del movimento palestinese ...
Ecco il piano di Trump per la pace a Gaza - Washington propone la smilitarizzazione del territorio, la liberazione di ostaggi e prigionieri, l'arrivo di aiuti umanitari e una governance transitoria sotto supervisione globale: "Se entrambe le pa ...