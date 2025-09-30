Piano di pace americano per il Medio Oriente Pressione su Hamas
Il piano di pace americano per il Medio Oriente. Pressione dei Paesi arabi su Hamas che ancora non si è espresso. Servizio di Antonio Soviero TG2000.
Piano con la pace di Ferragosto. Trump e Putin si incontrano in Alaska venerdì prossimo
Zelensky respinge le concessioni territoriali: tensioni sul piano di pace proposto da Putin
L'Ucraina orientale in cambio della pace? Ue e Kiev presentano una controproposta al piano di Putin
Se si voterà in Parlamento sul piano di pace sul Medio Oriente, mi auguro che si mettano da parte le naturali, ovvie contrarietà tra maggioranza e opposizioni e si faccia uno sforzo di unità. Una volta tanto. Ma su una cosa importante.
"Accetto il piano di pace, ma se Hamas non accetta, proseguiamo l'annientamento." Con queste parole Benjamin Netanyahu ha accolto la proposta presentata a Washington insieme a Donald Trump. Ma il premier israeliano ha subito chiarito un punto crucial
Il doppio volto del piano Trump per Gaza: lo sviluppo economico è solo una "Riviera del Medio Oriente soft" - Trump lancia un piano di 20 punti per Gaza: ostaggi, ricostruzione e zona economica speciale.
Netanyahu: ok al piano di Trump per fermare la guerra. Hamas: «Troppo vicino a visione israeliana» - Il piano prevede prima di tutto il rilascio degli ostaggi in 48 ore e poi il ritiro graduale dell'Idf e il disarmo di Hamas