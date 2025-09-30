Phil Spencer, capo di Microsoft Gaming, ha svelato le quattro serie storiche che, a sorpresa, si collocano ai vertici delle richieste dei fan Xbox. Durante un’intervista concessa in occasione del Tokyo Game Show, Spencer ha citato Crimson Skies, MechAssault, Blue Dragon e Lost Odyssey come le saghe che i giocatori chiedono con maggiore insistenza. Sebbene non siano confermati nuovi capitoli in arrivo, il fatto che il dirigente Xbox ne abbia parlato pubblicamente è bastato ad alimentare entusiasmo e speranze. Come leggiamo su Wndows Central, l’interesse di Spencer per i titoli FASA, come MechAssault e Crimson Skies, non è una novità: entrambi sono legati a universi profondi e apprezzati, ma proprio le complesse questioni di licenza rendono difficile un loro ritorno. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Phil Spencer svela i seguiti delle quattro serie Xbox più richiesti dai fan