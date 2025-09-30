Phil Spencer svela i seguiti delle quattro serie Xbox più richiesti dai fan

Game-experience.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Phil Spencer, capo di Microsoft Gaming, ha svelato le quattro serie storiche che, a sorpresa, si collocano ai vertici delle richieste dei fan Xbox. Durante un’intervista concessa in occasione del Tokyo Game Show, Spencer ha citato Crimson Skies, MechAssault, Blue Dragon e Lost Odyssey come le saghe che i giocatori chiedono con maggiore insistenza. Sebbene non siano confermati nuovi capitoli in arrivo, il fatto che il dirigente Xbox ne abbia parlato pubblicamente è bastato ad alimentare entusiasmo e speranze. Come leggiamo su Wndows Central, l’interesse di Spencer per i titoli FASA, come MechAssault e Crimson Skies, non è una novità: entrambi sono legati a universi profondi e apprezzati, ma proprio le complesse questioni di licenza rendono difficile un loro ritorno. 🔗 Leggi su Game-experience.it

phil spencer svela i seguiti delle quattro serie xbox pi249 richiesti dai fan

© Game-experience.it - Phil Spencer svela i seguiti delle quattro serie Xbox più richiesti dai fan

In questa notizia si parla di: phil - spencer

phil spencer svela seguitiPhil Spencer svela quattro serie Xbox i cui seguiti sono tra i più richiesti dai fan - Il capo di Xbox, Phil Spencer, ha svelato quali sono quattro serie Xbox che risultano essere tra le più richieste dai fan per quanto riguarda eventuali seguiti possibili. Segnala multiplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Phil Spencer Svela Seguiti