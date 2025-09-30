Pfas un' azienda italiana ha scelto di eliminarli dai suoi imballaggi alimentari
Partendo da tre nuove linee senza eterni inquinanti, la veneta Esseoquattro sta lavorando ad alcune valide alternative a questo materiale tossico per ambiente e persone. 🔗 Leggi su Wired.it
In questa notizia si parla di: pfas - azienda
Financial times: società di consulenza dell'autorità Ue lavorava anche per produttori #Pfas https://ilsalvagente.it/2025/09/29/financial-times-societa-di-consulenza-dellautorita-ue-lavorava-anche-per-produttori-pfas/… - X Vai su X
Rosà 28 settembre 2025 ALLARME PFAS. Entrambi i giornali nazionali con pagine locali su Bassano hanno l’altro ieri pubblicato la notizia di un esposto sulla presenza in zona Santa Croce di Pfas, anche se in misura minore ai limiti fissati, 50 nanometri rispe - facebook.com Vai su Facebook
PFAS, Italia al bivio tra veleni invisibili e corsa all’innovazione - processo veneto alle regole Ue, l’Italia fa i conti coi “forever chemicals”. Come scrive econopoly.ilsole24ore.com
ForeverGone di Gradiant fissa un nuovo standard per la distruzione di PFAS con costi e prestazioni innovativi - La nuova implementazione presso l'aeroporto internazionale di Monaco evidenzia la capacità della tecnologia di eliminare i PFAS all'origine, in conformità alle normative globali e sostenendo le pressi ... Scrive ansa.it