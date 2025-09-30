Pfas un' azienda italiana ha scelto di eliminarli dai suoi imballaggi alimentari

Wired.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Partendo da tre nuove linee senza eterni inquinanti, la veneta Esseoquattro sta lavorando ad alcune valide alternative a questo materiale tossico per ambiente e persone. 🔗 Leggi su Wired.it

pfas un azienda italiana ha scelto di eliminarli dai suoi imballaggi alimentari

© Wired.it - Pfas, un'azienda italiana ha scelto di eliminarli dai suoi imballaggi alimentari

In questa notizia si parla di: pfas - azienda

pfas azienda italiana haPFAS, Italia al bivio tra veleni invisibili e corsa all’innovazione - processo veneto alle regole Ue, l’Italia fa i conti coi “forever chemicals”. Come scrive econopoly.ilsole24ore.com

pfas azienda italiana haForeverGone di Gradiant fissa un nuovo standard per la distruzione di PFAS con costi e prestazioni innovativi - La nuova implementazione presso l'aeroporto internazionale di Monaco evidenzia la capacità della tecnologia di eliminare i PFAS all'origine, in conformità alle normative globali e sostenendo le pressi ... Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Pfas Azienda Italiana Ha