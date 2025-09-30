Lamporecchio, 30 settembre 2025 – Sarebbero quasi trecento le persone che sono cadute nella truffa online di acquisto di pezzi di ricambio di auto. Una truffa nella quale, come loro stessi raccontano, i primi a rimetterci sono stati i titolari della Autodemolizioni Leporatti Srl di Lamporecchio, che è la ditta utilizzata dai malviventi per pubblicizzare le vendite di pezzi che però non vengono mai consegnati. In sostanza, i truffatori incassano il guadagno ma senza recapitare la merce. La ditta spiega di essere completamente estranea ai fatti. A parlare è la stessa titolare, Carla Scatizzi, rappresentante legale dell’azienda Autodemolizioni Leporatti Srl di Lamporecchio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pezzi di ricambio auto online, ma è una truffa: trecento vittime (anche la ditta)