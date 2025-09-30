Pezzi di ricambio auto online ma è una truffa | trecento vittime anche la ditta
Lamporecchio, 30 settembre 2025 – Sarebbero quasi trecento le persone che sono cadute nella truffa online di acquisto di pezzi di ricambio di auto. Una truffa nella quale, come loro stessi raccontano, i primi a rimetterci sono stati i titolari della Autodemolizioni Leporatti Srl di Lamporecchio, che è la ditta utilizzata dai malviventi per pubblicizzare le vendite di pezzi che però non vengono mai consegnati. In sostanza, i truffatori incassano il guadagno ma senza recapitare la merce. La ditta spiega di essere completamente estranea ai fatti. A parlare è la stessa titolare, Carla Scatizzi, rappresentante legale dell’azienda Autodemolizioni Leporatti Srl di Lamporecchio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: pezzi - ricambio
Truffa dei pezzi di ricambio dell’auto: fa bonifico di 780 euro ma il venditore scompare nel nulla
L'ascensore è rotto da 20 giorni, anziana "segregata" in casa. MM: "Atto vandalico, difficile trovare i pezzi di ricambio"
Furti d’auto, come funziona e dove porta il mercato clandestino dei pezzi di ricambio
PEZZI DI RICAMBIO DISPONIBILI - facebook.com Vai su Facebook
Pezzi di ricambio auto online, ma è una truffa: trecento vittime (anche la ditta) - A denunciare il caso ai carabinieri è stata la Autodemolizioni Leporatti Srl di Lamporecchio, a cui i malviventi hanno rubato il logo. Scrive lanazione.it
Ricambia: l’e-commerce per i ricambi auto facile e veloce - commerce utile per scegliere e acquistare i ricambi delle automobili riducendo il rischio di errore nella ... Come scrive motorionline.com