Petra Magoni, tra le voci più apprezzate della scena italiana, torna sul palco di Arezzo Wave con la sua prima storica band, i Senza Freni, a trent’anni dal debutto. Con Manela, Manuele Scatena, Antonio Baldini, Leonardo Orlando e Massimiliano Lipari, la cantante riscopre l’energia anticonformista che caratterizzava il gruppo negli anni ’90, tra funk e rock, divertimento e “sana follia”. L’occasione nasce dall’invito del fondatore del festival Mauro Valenti, che ha proposto a Magoni di esibirsi durante la 39ª edizione. Il ritorno con i Senza Freni non è solo nostalgia: «Con loro ho imparato a sentirmi libera sul palco – racconta – e oggi quella stessa intesa è intatta». 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Petra Magoni e i Senza Freni: reunion trent’anni dopo ad Arezzo Wave