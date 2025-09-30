Petra 3 su Sky e NOW | Paola Cortellesi torna con nuove indagini tra Genova e Palermo
La terza stagione vede l'ispettrice Petra Delicato, ruvida e ironica, affrontare indagini complesse a Genova e in una "pericolosa trasferta professionale" a Palermo. Al suo fianco ritroviamo il viceispettore Antonio Monte (Andrea Pennacchi) mentre Petra cerca di gestire la convivenza con il compagno Marco (Francesco Colella) e i suoi figli. Le due nuove storie sono basate sulle opere di Alicia Gim. 🔗 Leggi su Digital-news.it
In questa notizia si parla di: petra - paola
Petra 3: trailer della nuova stagione con paola cortellesi
Petra, la stagione 3 della serie con Paola Cortellesi a ottobre su Sky Cinema e NOW: Ecco il teaser trailer
????? PETRA 3 STAGIONE: Paola Cortellesi torna su Sky e NOW a ottobre! Teaser trailer ufficiale ?
Sky. . #PaolaCortellesi VS #Petra Delicato Quali di questi aspetti rappresentano l’una e quali l’altra? Non perdere la terza stagione di #PetraSkyOriginal l’8 e il 15 ottobre in esclusiva su Sky Cinema. - facebook.com Vai su Facebook
Petra, terza stagione su Sky da ottobre: le anticipazioni di Paola Cortellesi. VIDEO - X Vai su X
Petra torna con la terza stagione: nuove indagini e una vita privata sempre più complessa... - Petra Delicato è tornata: Paola Cortellesi veste di nuovo i panni dell’ispettrice più amata della tv in due nuove storie tra conventi, ... Riporta alfemminile.com
Novità Sky Cinema e NOW 2025-26: Petra 3, BarLume 13, Wicked, Mission Impossible 8 e i film più attesi - Non perderti questa occasione di informarti, clicca ora per leggere tutto! Scrive digital-news.it